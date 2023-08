Prefeitura constrói praça no Jardim Belvedere, em Volta Redonda

Espaço próximo ao Residencial Mata Atlântica terá área para caminhada, academia, brinquedos e mesas para jogos

Os moradores do bairro Jardim Belvedere, em Volta Redonda, ganharão uma praça recreativa que está sendo construída pela prefeitura na Rua Irene Rodrigues Martins (antiga Rua A), próximo ao Residencial Mata Atlântica. A obra já avançou 25% dos trabalhos e é fiscalizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI).

“Estamos colocando os blocos das calçadas, preparando os canteiros e o sistema de drenagem da água da chuva. O espaço vai ganhar uma estrutura completa para esporte e lazer, incluindo uma ampla área para caminhada”, afirmou a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira.

“Estou satisfeito em ver essa obra importante sair do papel. Era uma demanda dos moradores que passarão a ter mais esse espaço para as famílias. Parabéns à prefeitura e à secretaria de Infraestrutura, que têm trabalhado para recuperar os espaços públicos da cidade”, destacou o vereador Betinho Albertassi.

O projeto de construção da praça prevê uma área de aproximadamente 3.000 m², que vai abrigar canteiros gramados e com plantas para ornamentação; calçadas com piso intertravado; área com brinquedos; academia; mesas para jogos e mesas para utilização familiar.

“Temos 348 praças em Volta Redonda e estamos trabalhando para reformar todas elas. Muitas já foram entregues revitalizadas, como a Cafezal, no Retiro, e estamos com outras em andamento e com obras para iniciarem em breve. Vamos avançando para atender todos os bairros”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Fotos de divulgação/Secom/PMVR