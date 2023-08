Conselho Gestor da Unidade Básica de Saúde da Família participou de encontro que informou à comunidade sobre as melhorias promovidas no local

A Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Padre Josimo, em Volta Redonda, foi toda revitalizada e as melhorias foram apresentadas ao Conselho Gestor da unidade na manhã desta sexta-feira (18). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o espaço, localizado na Rua 15, passou por diversas intervenções para melhorar o acolhimento aos pacientes e o ambiente de trabalho das equipes.

Dentre os serviços realizados, a obra contou com reparos para solucionar vazamentos de água da chuva em janelas; reparos no telhado; revitalização do paisagismo do jardim central; e pintura geral (interna e externa) da unidade, incluindo salas, muros e grades.

“Essa melhoria reforça mais a importância de a comunidade estar participando, porque hoje, a nível de Brasil, nós temos que fortalecer cada vez mais o SUS (Sistema Único de Saúde). E tendo uma unidade dessa, com a qualidade que nós temos da equipe, isso é muito importante para nossa comunidade”, elogiou Sebastião Monteiro, presidente da Associação de Moradores do bairro Padre Josimo e integrante do conselho gestor.

A profissional de Apoio Técnico da Atenção Primária à Saúde (APS) de Volta Redonda, Camilla da Silva Santos, participou da reunião de entrega da unidade junto aos membros do conselho gestor, e explicou o papel dele na UBSF, funcionando como um elo entre a comunidade e a unidade de saúde.

“O Conselho Gestor é formado por profissionais da gestão da Saúde, trabalhadores e por moradores do bairro. São pessoas ligadas a associações de moradores, a uma igreja com forte presença no bairro, alguém do comércio, alguém que é líder naquela comunidade, por exemplo. Quando instituído, os membros são capacitados pelo Conselho Municipal de Saúde, e o Conselho Gestor é responsável por representar a comunidade dentro da unidade de saúde”, explicou Camilla, que representou a coordenadora da Atenção Primária à Saúde de Volta Redonda, Vanessa de Lima Huguenin, durante o encontro.

Unidade realiza acompanhamento de cerca de 6 mil pessoas

A UBSF Padre Josimo atende uma área com acompanhamento a cerca de 6 mil pessoas, e é composta por: equipes de Saúde da Família; médicos do Programa Mais médicos; enfermeiros; técnicos de enfermagem; agentes comunitários; auxiliar de serviços gerais; recepcionistas; e auxiliar administrativo.

A unidade oferece consultas médica e de enfermagem; pré-natal; preventivo; vacinação; eletrocardiograma; curativo; dispensação de medicamentos; coleta de sangue; entre outras ações, como grupos de Educação em Saúde e atendimento a toda demanda espontânea.

A obra realizada na UBSF faz parte de uma série de melhorias que estão sendo promovidas pela prefeitura em 20 unidades básicas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e pelo Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda).

“As reformas das unidades de saúde da Atenção Primária fazem parte do Plano Municipal de Saúde de Volta Redonda, portanto estamos revitalizando as unidades para promover conforto e comodidade aos usuários da rede municipal de saúde”, explicou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha. Fotos de Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR