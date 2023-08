Família procura aposentado desaparecido em Barra do Piraí

A família do aposentado José de Souza Corrêa, de 68 anos, de Barra do Piraí, registrou na noite de sexta-feira (18) na delegacia da cidade o seu desaparecimento. Morador do Centro da cidade, José não é visto desde a manhã de quinta-feira (17), quando deixou a sua residência por volta das 10 horas, na Rua Francisco Teixeira Neto.

O registro de desaparecimento foi feito pelo filho, o técnico em mecânica Leonardo de Souza Novais Corrêa, de 36 anos, morador de Volta Redonda. Segundo o relato do filho, o pai mede 1,60m de altura, possui cabelo e barba grisalhos e vestia camisa e bermuda verde. De acordo com o filho, o pai nunca ficou tanto tempo sem dar notícias.

Informações sobre José podem ser passadas ao 190 da Polícia Militar ou em qualquer delegacia de polícia. (Foto: Arquivo Pessoal)