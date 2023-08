Patrulha do Idoso de Volta Redonda faz 30 novos atendimentos em julho

Equipe também fez 51 visitas a instituições que cuidam de idosos e aos locais de atividades para terceira idade das secretarias de Esporte e Lazer e Ação Comunitária

A Patrulha de Proteção ao Idoso de Volta Redonda recebeu, em julho, 30 novos casos, sendo 20 mulheres e 10 homens, com idade variando entre 60 e 89 anos, de 23 bairros da cidade, que tiveram seus direitos violados. A patrulha realizou também 51 visitas a instituições de acolhimento de idosos e aos locais de atividades desenvolvidas pelas secretarias municipais de Esporte e Lazer (Smel) e de Ação Comunitária (Smac).

As supostas violências cometidas contra os idosos em julho foram: violência psicológica 19% (8); negligência 14% (6); abuso financeiro 12% (5); violência física 7% (3); maus tratos 7% (3); injuria, furto, dano ao patrimônio, sobrecarga familiar 31% (13), sendo que alguns idosos sofreram mais de um tipo de abuso. Além disso, foram feitas rondas a instituições que cuidam de idosos no município (51); visitas aos assistidos (18); contatos do Núcleo de Atendimento ao Idoso (NUAI) (25); e Registros de Ocorrências (RO) feitos pela Patrulha do Idoso (2).

Desses novos casos, 18 (60%) tiveram origem espontânea; 06 (20%) vieram do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas); 02 (7%) foram através de denúncias feitas ao NUAI; 02 (7%) ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública); 01 (3%) da Guarda Municipal (GMVR); e 01 (3%) de outras fontes. Depois do primeiro contato, os casos foram encaminhados à Patrulha do Idoso para que o acompanhamento tivesse início.

“Estamos trazendo para Volta Redonda um diferencial no que se refere à proteção contra a violência cometida aos idosos. Já entregamos mais de 1,5 mil exemplares do Estatuto do Idoso, através de palestras explicando a legislação em vigor, municiando os nossos idosos de informações para que possam se proteger por meio do conhecimento. A denúncia é primordial para esse trabalho e podem ser feitas pelos números 190, 153 e 197”, explicou o secretário Municipal de Ordem Púbica (Semop), o tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Foto de divulgação – Secom/PMVR.