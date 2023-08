Investimento na segurança pública visa garantir a tranquilidade e qualidade de vida da população

Em mais um investimento na segurança pública, a Prefeitura de Volta Redonda duplicou a capacidade de visualização do ‘telão’ que fica no Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), localizado na Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), na Ilha São João. O novo telão melhorou a eficiência do monitoramento e a nitidez das imagens, que também ficaram maiores.

A partir dos novos monitores instalados, a área do telão ficou maior, aumentando a visualização dos operadores, com imagens bem mais nítidas, além de conseguir a adição de mais imagens de câmeras sem que haja a perda de qualidade, ficando mais fácil a identificação de qualquer problema que possa acontecer na cidade.

“O nosso prefeito não mede esforços para os investimentos na área de segurança de Volta Redonda, porque sabe que uma melhor qualidade de vida para a população passa pela segurança pública. Vamos avançar cada vez mais”, afirmou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Cidade Monitorada

O monitoramento faz parte do projeto Cidade Monitorada, que conta atualmente com 700 câmeras instaladas em Volta Redonda. Além das câmeras dome, que podem ser controladas de forma remota, por meio de uma central de videomonitoramento instalada no Ciosp, o projeto conta com câmeras fixas e com leitura de placas de veículos, as OCRs – Optical Character Recognition (reconhecimento óptico de caracteres, em português).

Através das lentes das câmeras são registrados os cotidianos das ruas, praças e acessos de Volta Redonda. Essas imagens também alimentam as bases integradas de segurança, na Vila Santa Cecília, Retiro e Aterrado. Há o planejamento para que, em breve, o número de câmeras cresça e chegue a mil equipamentos instalados.

“Volta Redonda está trabalhando para se tornar referência também em segurança pública. Novas tecnologias, integração com outras forças de segurança, iluminação pública, são várias as ações que contribuem para uma cidade cada vez melhor para nossa população”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Fotos de divulgação/Secom/PMVR