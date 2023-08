Órgão é responsável em propor ações para as políticas públicas nutricionais e de alimentação saudável no município

Foi eleita nesta semana a nova composição do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Volta Redonda (Comsea/VR), para o próximo quadriênio 2023-2027. O conselho é composto por 20 representantes titulares da Sociedade Civil, com cinco suplentes, e seis representantes governamentais. A eleição aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), no bairro Aterrado, das 8h às 16h.

A vice-presidente do conselho e coordenadora da Segurança Alimentar, Gisele Cristina Araújo de Almeida, ressaltou que o órgão tem como principal objetivo “realizar o controle social da Política de Segurança Alimentar e Nutricional, apresentando proposições ao governo para fazer avançar a promoção da segurança alimentar e nutricional no município, reforçando a participação social e a intersetorialidade”.

A secretária de Ação Comunitária, Carla Duarte, destaca que o Comsea é um aliado essencial para criar mecanismos e apresentar novas propostas nas políticas públicas para atender as demandas da população.

“Quero gradecer a cada um dos integrantes da nova composição do Comsea, por fazer um trabalho voluntário, avançando junto com o prefeito Neto na segurança alimentar e nutricional de Volta Redonda, garantindo assim o direito humano à alimentação adequada a todos os cidadãos”, disse a secretária.

Entre os principais avanços alcançados na política pública de segurança alimentar estão: a elaboração do 1º Plano Municipal de Segurança Alimentar (Plamsan); participação no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA); a visibilidade da importância dos equipamentos de Segurança Alimentar e nutricional como o Banco de Alimentos, Restaurante Popular e o Centro de Educação e Produção Alimentar; a criação de projetos como o “Comida de verdade”, lançado mês passado; entre outros.

Pelo Governo Municipal fazem parte do Comsea: as secretarias de Ação Comunitária, Saúde (SMS), Educação (SME), Meio Ambiente (SMMA); Gabinete de Estratégia Governamental (Gegov); Fundação Beatriz Gama (FBG); Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban-VR); Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae/VR); Fundo Municipal de Desenvolvimento, Geração de Emprego, Renda e Habitação (Banco da Cidadania); e Vigilância Sanitária.

Pela sociedade civil, estão entidades como a Associação Beneficente O Resgate; Associação Cultural para Desenvolvimento de Tecnologias Humanas (Dagaz); Associação Cultural, Social e Missionária de Volta Redonda/RJ (ACSM/VR); Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Audição de Volta Redonda (Apada); Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Volta Redonda (Apae/VR); Associação de Produtores Familiares de Santa Rita e Região (APFAM); Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Volta Redonda (APMI); Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR); Casa da Criança e do Adolescente; Casa de Recuperação Desafio Jovem Missionário Gunnar Vingren; Centro Espírita A Caminho da Luz; Centro Espírita O Sal da Terra; Conselho Central de Volta Redonda da Sociedade São Vicente de Paulo (SSVP); Cooperativa de Materiais Recicláveis – Folha Verde; Federação das Associações de Moradores de Volta Redonda (FAM); Fundação Oswaldo Aranha – FOA (Curso de Nutrição); Instituto Cuidar; Lar e Escola Recanto das Crianças; Serviço de Obras Sociais – SOS; e União Espírita Advertência Fraternal.

Como instituições suplentes estão: a Casa Social Filhos da Luz; ILPI João Miguel da Silva; Associação Guerreiros da Fé; Projeto Nós do Povo; e a Aldeia de Umbanda Caboclo Sultão das Matas. Fotos de divulgação. Secom/PMVR