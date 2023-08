Drogas são apreendidas pela Polícia Militar no bairro Caixa D’água

Policiais militares apreenderam grande quantidade de drogas na noite de sexta-feira, dia 18, por volta das 20h30min, na Rua Oscar Rocha de Matos, no bairro Caixa D’água, em Barra do Piraí.

Uma denúncia levou os agentes até o suspeito que estava entrando em sua residência com uma sacola de material entorpecente em mãos. Os agentes foram até o local, mas o suspeito fugiu por uma área de mata deixando para trás uma sacola com várias drogas perto de um bambuzal e outra debaixo do telhado de uma casa aparentemente abandonada.

Foram apreendidas 451 pedras de crack, 69 pinos de pó, 45 tiras de maconha. Todo material foi levado para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí, onde o caso foi registrado.