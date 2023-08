Identificado corpo encontrado no Rio Paraíba do Sul

O corpo encontrado no sábado (19) no Rio Paraíba do Sul, em Barra do Piraí, é de Ulisses Torres, de 38 anos. O cadáver estava preso num pilar de uma ponte no bairro Vila Suiça.

Os familiares de Ulisses foram até o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda, cidade vizinha, e fizeram o reconhecimento. Ulisses era morador do bairro Oficinas Velhas e o sepultamento aconteceu na manhã deste domingo (20) no Cemitério Recanto da Paz. No momento desta publicação, ainda não havia informações sobre as causas da morte de Ulisses. (Foto: Arquivo Pessoal)