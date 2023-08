Polícia Militar apreende drogas no bairro Ponte Funda

Policiais militares receberam uma denúncia no sábado, dia 19, por volta das 13 horas, sobre um suspeito que estaria praticando o tráfico de drogas na Rua Joaquim Luiz Cardoso, no Morro da Macaca, no bairro Ponte Funda, em Valença.

Os agentes foram até o local e o suspeito, de 23 anos, não se encontrava. O irmão do suspeito, de 26 anos, autorizou a entrada dos agentes na residência, mas não tinha a chave do imóvel. Após buscas na varanda os agentes apreenderam três tabletes de erva seca prensada. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Valença.