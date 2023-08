Funcionários do Palácio 17 de Julho foram os primeiros capacitados

A Prefeitura de Volta Redonda ministrou o curso de “Humanização no Atendimento ao Cidadão” com o objetivo de reciclar os funcionários para melhorar o acolhimento aos munícipes. A iniciativa surgiu nas secretarias municipais de Fazenda (SMF) e Administração (SMA), inicialmente com duas turmas. O primeiro grupo, de 40 pessoas, participou da reciclagem na última quinta-feira, 17; e o segundo, com 42 funcionários, fará o treinamento na próxima terça-feira, 22. As aulas, com duração de duas horas, acontecem no auditório da prefeitura e todos participantes recebem certificado.

“Instruir e valorizar os funcionários e melhorar o atendimento ao público é o nosso objetivo e uma preocupação constante do Poder Público municipal”, afirmou a subsecretária de Administração, Karlla Reis Amorim Lameira.

O treinamento é ministrado pela professora e contadora Vera Nunes, que atua na Secretaria de Fazenda. “Como pesquisadora e estudiosa do comportamento humano, montei a apresentação para ensinar técnicas para melhorar a qualidade no atendimento. Mostro como se colocar no lugar do munícipe para atender a demanda. Falo em atender a expectativa, sem espera, com sinceridade e também em surpreender o cidadão pela agilidade e atenção”, explicou Vera.

“Se alguém chega nervoso, por exemplo, é preciso saber neutralizar esse comportamento”, citou a professora, acrescentando que o treinamento voltado para o cliente externo pode provocar mudanças comportamentais positivas entre os próprios colegas, melhorando também a comunicação interna.

A assertividade do curso foi comprovada com o resultado da pesquisa feita pela professora com os integrantes da primeira turma, onde cerca de setenta e cinco por cento dos funcionários concordaram totalmente com as técnicas de atendimento abordadas.

“Depois do treinamento da segunda turma, totalizando 82 certificados, e confirmando a boa aceitação pelo grupo, podemos estender o treinamento para outras secretarias, principalmente, para os servidores que atendem diretamente o público externo, ampliando o alcance da iniciativa”, disse a subsecretária de Fazenda, Lygia Carvalho Morelli. Fotos Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.