Carro sai da pista, mata homem e capota na BR-393 em Barra do Piraí

O condutor de um veículo VW Gol, perdeu o controle de direção na manhã desta segunda-feira, dia 21, por volta das 7 horas, saiu da pista e atropelou um homem, de 46 anos, que estava no ponto de ônibus no km 248, da Rodovia BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no bairro Coimbra, em Barra do Piraí.

Após o atropelamento o veículo que seguia no sentido Vassouras acabou capotando. Além do condutor, de 43 anos, estava uma passageira, de 18 anos que foram levados para o Hospital Universitário de Vassouras. A identidade das vítimas ainda não foram divulgadas. O corpo está aguardando a perícia para ser liberada.

O registro está sendo feito na Delegacia de Barra do Piraí.