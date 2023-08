Objetivo do encontro foi mostrar e explicar aos alunos um pouco mais sobre o papel do Exército Brasileiro

A Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas (Compod) de Barra Mansa, em parceria com o Tiro de Guerra, realizou na manhã desta segunda-feira (21) uma palestra no Colégio Municipal Vereador Paulo Basílio de Oliveira, no bairro Vila Nova, com o objetivo de mostrar e explicar aos alunos um pouco mais sobre o papel do Exército Brasileiro no país, além dos aspectos sobre o serviço militar obrigatório, formas de ingresso e o papel do Tiro de Guerra no município.

A palestra também abordou sobre o Dia do Soldado, que é comemorado todo dia 25 de agosto, em homenagem ao soldado padrão, o Marechal Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, nascido nesta data. O palestrante foi o Sargento Wesley César Santana, que é chefe da instrução do Tiro de Guerra.

A diretora do Colégio, Janaína Mendes, falou sobre a importância de proporcionar essa conversa com os alunos: “Ter uma instituição como o Exército em nossa unidade escolar mostrando um pouco do trabalho relevante e essencial que é realizado, é de extrema importância, pois assim os alunos podem ter consciência do seu papel na sociedade, da importância das forças armadas e até mesmo seguir a carreira militar. A escola tem o papel de formação de cidadãos conscientes e atuantes”, revelou.

O palestrante, sargento e chefe da instrução do Tiro de Guerra, Wesley César Santana, deu sua visão sobre a importância de conscientizar as crianças. “Julgo importante esta palestra para que os jovens de nossa cidade conheçam e saibam o motivo real da data alusiva ao Dia do Soldado, data cívica importante para o nosso país, pois trata de um dos heróis do Brasil. Ao mesmo tempo, terão conhecimento sobre as formas de ingresso no Exército Brasileiro, tanto para os jovens do sexo masculino, quanto do sexo feminino”, disse.