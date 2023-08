Loja é furtada no bairro Retiro

A loja Center Lar, no bairro Retiro, em Volta Redonda, foi furtada na manhã de sábado (19) e uma câmera do estabelecimento registrou o momento do crime. O estabelecimento, responsável pela venda de brinquedos, papelaria e itens para o lar, como móveis e eletrodomésticos, fica na Avenida Sávio Cota de Almeida Gama.

A dona registrou o crime na delegacia da cidade. No boletim, ela narra que o ladrão levou três unidades de chuveiro e duas caixas de som portáteis – uma deles com microfone. O prejuízo foi de R$ 600 e câmeras do circuito interno mostram o suspeito colocando um dos itens furtados em uma sacola.No dia 27 do mês passado, o mesmo homem entrou na loja e, segundo a dona, tentou furtar produtos do estabelecimento. O crime foi registrado na delegacia e até o momento desta publicação o suspeito ainda não havia sido encontrado. (Imagens: Reprodução)