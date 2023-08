Evento, que acontecerá dia 02 de setembro, tem o objetivo de recolher eletroeletrônicos e descartá-los corretamente



A prefeitura de Barra Mansa, em parceria com o Rotary Club, irá promover no dia 02 de setembro a quinta edição do ‘Descarte Solidário de Eletroeletrônicos’. O evento vai acontecer das 9h às 15h, na Praça da Matriz de São Sebastião, no Centro. A ação contará com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), da Secretaria de Ordem Pública e do Centro Universitário de Barra Mansa (UBM).

Para a ação será montada uma tenda, entre a Avenida Joaquim Leite e a Rua Monsenhor Costa, em que os moradores poderão descartar em sistema de drive-thru, celulares, pilhas, baterias, lâmpadas de LED, monitores, computadores e outros materiais. De acordo com o responsável pela coleta seletiva no município, Sérgio Antônio da Silva, também será disponibilizado um veículo para atender as pessoas que não puderem levar os materiais para o descarte. “Sabemos que muitos moradores possuem geladeiras, máquinas de lavar e TVs grandes e que não tem como levá-los no dia da ação, então estaremos disponibilizando um caminhão para fazer a coleta neste dia”, disse.

Somando as quatro últimas edições, o descarte solidário já recolheu 20 toneladas de materiais e a expectativa é que este ano supere o recolhimento do ano passado. “Na última edição nós recolhemos cinco toneladas, para este ano esperamos receber em torno de seis ou mais. Além do dia D, nós temos pontos fixos na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), UBM, Igreja do Sagrado Coração de Jesus, no Ano Bom, e Igreja Messiânica, no Centro”, disse a presidente do Rotary, Dinah Ottoni Barbosa Maia, que lembrou ainda que o valor adquirido com a venda desses materiais será revertido para doação.

– O ‘Descarte Solidário de Eletroeletrônicos’ é uma ação que beneficia projetos muito importantes em nosso município, como a Apae e a Cooperativa Mista de Catadores de Recicláveis (CoopCat). Com isso, além de dar uma destinação correta a esses materiais que seriam enviados incorretamente para o lixo, nós conseguimos ajudar essas iniciativas- finalizou.

Foto: Chico de Assis