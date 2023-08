Mais de 80 estudantes destaques em 1º simulado irão no fim deste mês ao Jardim Botânico e Museu do Amanhã, no Rio; objetivo é valorizar e incentivar os estudos

Buscando incentivar alunos a se dedicarem aos estudos, a Secretaria Municipal de Educação (SME) tem criado estratégias para tornar o ensino público em Volta Redonda cada vez mais atrativo. Uma delas é que estudantes destaques do primeiro simulado do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), realizado em junho nas escolas municipais, irão viajar no fim deste mês ao Jardim Botânico e Museu do Amanhã, no Rio. O objetivo é estimular que os alunos se preparem para as provas, que acontecerão entre os dias 23 de outubro e 10 de novembro deste ano, em todo o país.

Ao todo, serão 86 estudantes (60 dos Anos Iniciais e 26 dos Anos Finais do Ensino Fundamental), que conquistaram as melhores notas por cada escola. O anúncio da viagem ocorreu na última sexta-feira (18), no Colégio João XXIII, durante um evento de premiação dos Anos Iniciais. A novidade foi motivo de comemoração por parte dos alunos, professores e também pelo secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré.

“A gente quer valorizar e mostrar que vale a pena estudar. Afinal de contas, esses alunos que se destacam nessas provas hoje serão os nossos futuros professores, engenheiros, médicos. Eles são o futuro. Quem sabe não temos entre eles um futuro prefeito ou um presidente do país?!”, disse Sodré, enfatizando que desde que assumiu a SME, em fevereiro deste ano, tem buscado valorizar todo o ambiente escolar.

“A nossa expectativa é que no próximo simulado, marcado para o dia 22 de setembro, tenhamos muito mais alunos e que eles consigam gabaritar a prova para que possamos levar mais que 86 para um novo passeio. Tenho certeza que no dia 31 teremos uma viagem inesquecível para muitos e queremos que mais alunos possam viver essa experiência através do estudo. A educação transforma. Ela muda a vida de uma pessoa, de uma família, muda uma sociedade”, afirmou.

Para que serve o Saeb?

O Saeb traça um diagnóstico da educação brasileira e dos níveis de aprendizagem dos alunos. Atualmente, a avaliação é o principal instrumento para aferir a qualidade da Educação Infantil até o Ensino Médio. Além das provas, são aplicados questionários aos secretários municipais de Educação, aos diretores de escolas, a alguns professores das disciplinas que fazem as provas e aos alunos participantes, buscando contextualizar socioeconomicamente os resultados.

“O resultado do Saeb impacta naquilo que o município recebe para gerir a Educação. Ele impacta no Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), nas verbas que recebemos do Governo Federal. É muito importante a frequência dos alunos e que eles possam ter bons rendimentos, porque isso é o que vai garantir uma educação melhor em Volta Redonda”, finalizou Sodré. Fotos: Divulgação/PMVR