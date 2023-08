Com diversos programas de diversidade e inclusão desenvolvidos neste mês de “Agosto Lilás” pela Volkswagen Caminhões e Ônibus em prol dos trabalhadores e trabalhadoras, período dedicado ao enfrentamento da violência contra as mulheres, a empresa e o Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense se engajaram nesta causa e criaram um programa especial para a proteção das colaboradoras da VWCO e Consórcio Modular.

O objetivo deste programa é ir além do que já está previsto em Lei e garantir toda uma estrutura de apoio para segurança social, jurídica e financeira numa eventual situação em que as trabalhadoras venham ser vítimas desse tipo de crime. Além disso, a empresa disponibiliza um canal de comunicação exclusivo de atendimento e suporte nesses casos.

Com o acordo firmado, a iniciativa prevê mais seis meses, totalizando 12 meses, de estabilidade no emprego e, o principal, orientação jurídica e acompanhamento com assistência social e psicológica da Volkswagen.

Vale ressaltar, já que muitas mulheres desconhecem, a Lei Maria da Penha prevê estabilidade empregatícia de seis meses para mulheres que sofram esse tipo de violência. A iniciativa, empresa e Sindicato, dobra esse período para garantir que a profissional tenha condições financeiras de atravessar esse processo.

“É assustador ver o aumento nos casos de agressões as mulheres e ver a Volkswagen Caminhões e Ônibus abraçar a causa e ampliar a garantia de emprego das suas colaboradoras, incentiva muitas mulheres que temem a perda do emprego a denunciar e ter apoio e incentivo para enfrentar a situação. Essa é mais uma conquista do Sindicato para as mulheres e vamos apresentar esse programa para outras empresas da nossa base, para que implante o Agosto Lilás”, enfatizou Edimar Miguel, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense.