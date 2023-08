Suspeito é flagrado furtando padaria no bairro Retiro

Câmeras do circuito interno de uma padaria flagraram um ladrão furtando uma padaria no último fim de semana, na madrugada de sábado, dia 19, na Avenida Antônio de Almeida, no bairro Retiro, em Volta Redondal.

O ladrão estava usando boné e máscara de proteção. Ele não se intimida com a presença de câmeras de segurança. As imagens mostram ele levantando a porta de alumínio da padaria e rastejando para entrar no estabelecimento. Em seguida, ele se dirige ao caixa, onde rouba R$ 900.

O dono, de 33 anos, registrou o furto na manhã do dia crime na delegacia da cidade. O ladrão é conhecido por arrombar estabelecimentos no bairro e também no Aterrado, onde já foram divulgadas, em 2021 e 2022, notícias do criminoso invadindo os locais e cometendo os furtos. Veja abaixo o vídeo.