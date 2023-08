Em assembleia nesta segunda-feira (21), na Praça Juarez Antunes, na Vila Santa Cecília, trabalhadores da construção civil decidiram adiar a greve que teria início nesta terça-feira, às 7 horas. A categoria concordou em aguardar a nova proposta que será oficializada na mediação com o Ministério do Trabalho e Emprego, entre o sindicato dos trabalhadores e o sindicato patronal, marcada para esta quarta-feira (23), às 14h30.

A votação da nova proposta acontecerá por escrutínio secreto nesta quinta-feira (24), com início às 11 horas e encerramento às 18 horas, na Praça Juarez Antunes. Caso a nova proposta seja rejeitada pelos trabalhadores, a greve poderá ter início imediato.

Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, Zeomar Tessaro, desde o início do movimento a entidade está negociando com o patronal e agora surgiu a possibilidade de ter uma nova proposta nessa mediação.

– Fizemos esse encaminhamento na assembleia e a categoria entendeu que a melhor opção era aguardar a nova proposta. Nosso objetivo é buscar a valorização dos trabalhadores e estamos acreditando na vinda de uma proposta, por parte do setor patronal, que contemple as expectativas da categoria – ressalta o presidente.