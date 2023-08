Veículo foi encontrado abandonado numa avenida do bairro Vila Rica/Tiradentes; caso foi registrado na 93ª DP

A equipe de Operações da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) recuperou, no último domingo (20), um carro que havia sido roubado no dia anterior no bairro Monte Castelo, em Volta Redonda. O Nissan Leaf foi encontrado abandonado na Avenida 5, no bairro Vila Rica/Tiradentes.

De acordo com o subtenente Cláudio Vaz, da equipe de Operações da Semop, o dono do veículo havia acionado as autoridades informando que um carro parecido com o dele tinha sido visto naquele bairro. Ao chegar ao local, a equipe encontrou o Nissan Leaf, porém ele estava com a placa trocada, com a de um Honda Fit.

“O carro é elétrico e deve ter ficado desabastecido, forçando o abandono na via pública”, alegou o subtenente Vaz. Foram levados alguns pertences da família e o cabo de abastecimento/carregamento do veículo, de acordo com o registro de ocorrência de recuperação feito na delegacia da Polícia Civil (93ª DP).

“A Equipe de Operações está de parabéns pela rapidez e eficiência da operação, que resultou na devolução de um bem ao seu dono. Contem sempre com a Ordem Pública”, enalteceu o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Foto: Divulgação/PMVR