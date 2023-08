A prefeitura de Angra dos Reis decidiu exonerar o coordenador do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) do cargo e afastou na última segunda-feira, dia 21, das atividades de coordenação o profissional por ter autorizado a utilização indevida da ambulância em um evento festivo de recepção de calouros da Universidade Estácio de Sá, na

A exoneração ocorreu depois da circulação de um vídeo em redes sociais mostrando alunos do curso de enfermagem descendo da ambulância, vestindo jaleco branco e alguns segurando bastões de fumaça colorida.

Durante todo o tempo, a sirene do veículo – destinado a socorros de emergência – permaneceu ligada. Dois funcionários do Samu aparecem no vídeo acompanhando a festa dos calouros.

Nota de esclarecimento da Prefeitura de Angra dos Reis

Envolvidos no caso vão responder a um processo administrativo e terão que devolver o valor gasto com os custos de deslocamento da viatura

Sobre a utilização indevida de uma ambulância do Samu, a Prefeitura Municipal de Angra dos Reis informa que:

– A Secretaria de Saúde exonerou o coordenador do Samu do cargo e afastou das atividades de coordenação o profissional que autorizou a utilização indevida da ambulância;

– A ambulância deveria ter sido usada em uma simulação de salvamento. E não para estar presente em evento festivo.

– Os envolvidos no caso vão responder a um processo administrativo e devolver ao governo municipal o valor gasto com os custos de deslocamento da viatura