Professores da rede pública de Barra Mansa estão em greve

Os professores da rede pública cruzaram os braços na terça-feira, dia 22, por tempo indeterminado, após os vereadores aprovarem mensagem do prefeito Rodrigo Drable reduzindo de 95% para 20% o adicional de regência – o que vai acarretar em perda de vencimentos.

A Secretaria de Educação de Barra Mansa encaminhou ofício ao Sepe-BM (Sindicato dos Profissionais de Educação) solicitando uma reunião nesta quarta-feira, dia 23, às 16h30min. Os trabalhadores da educação

O prefeito sustenta que não haverá perdas para os professores, mas o Sepe-BM contesta os argumentos da classe. A alegação de Drable é que o município não tem condições de pagar o Piso Nacional do Magistério juntamente com o adicional e conseguiu suspender uma decisão judicial que obrigava a prefeitura a realizar o pagamento do piso.

Carro Fumacê – Durante a manifestação em frente à prefeitura, um fato chamou a tenção dos professores: um carro fumacê passou duas vezes pelo local. Os professores estranharam porque, de acordo com Beto, profissionais e moradores do Roberto Silveira (bairro que fica ao lado do Centro Administrativo Municipal), há muito tempo que o carro fumacê não passa pelo bairro.

