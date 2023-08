Menor é apreendido com drogas em Porto Real

Polícia Militar apreende drogas com menor em Porto Real

Policiais militares estavam em patrulhamento quando depararam com um suspeito, de 17 anos, de motocicleta na tarde de quarta-feira, dia 23, por volta das 14h10min, na Rua Vereadora Rosa Idalina, no bairro Nossa Senhora do Rosário, em Porto Real (RJ).

O suspeito empreendeu fuga, mas foi abordado. Com o suspeito foram apreendidos 21 pinos contendo pó branco, 54 pedras aparentando ser um crack, um cordão dourado, três rádios transmissores e R$ 5,50 em dinheiro.

O menor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia, de Porto Real. O conselho tutelar de Quatis foi acionado e fez contato com a avó do menor para informar os fatos.

O menor foi autuado no fato análogo ao tráfico de drogas e ficou apreendido. Após perícia do material foi constatado se tratar de 30g de cocaína e 11g crack.