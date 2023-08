Unidades de Saúde do Estado passarão a fazer as perícias para o Detran

O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) esteve com o presidente do Detran-RJ (Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro), Marcus Vinícius Amim Fernandes, na noite dessa quarta-feira, dia 23, e recebeu uma boa notícia para a população do interior do Estado. Durante o encontro, na sede do Órgão, o parlamentar ouviu a promessa de que as perícias médicas voltarão a ser realizadas nos municípios do interior através de descentralização de recurso, ou seja, será firmado um convênio com Secretaria de Estado de Saúde para que suas unidades passem a atender essa demanda.

“Há anos o Detran não realiza perícias médicas no interior do nosso Estado. Isto obriga o deslocamento de pessoas com mobilidade reduzida até a capital. Venho cobrando para que o serviço voltasse a ser realizado no interior desde que assumi o mandato como deputado. Agora, conseguimos uma solução para o problema”, comemorou Jari.

Durante a conversa com o presidente do Órgão, o deputado ainda pediu para serem realizados serviços itinerantes enquanto o Detran de Barra Mansa encontra-se em reforma. Assim a população não ficará sem o atendimento dos serviços de identidade, veículo e habilitação. Pedido que também será atendido.

MAIS SERVIÇOS – O deputado Jari também segue trabalhando para que o Detran-RJ amplie as vagas para agendamento de serviços de habitação e de Identidade nos postos da região. “Em abril deste ano, após conversa com a diretoria do Detran-RJ, conseguimos trazer um mutirão para diminuir a quantidade de pessoas que aguardam por serviços essenciais como emissão de documento de identidade e carteira de habilitação. Porém, reitero que a solução definitiva do problema só virá com a maior oferta de vagas no dia a dia do posto de atendimento”, afirmou Jari.

Ascom/Deputado Jari Oliveira