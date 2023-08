Carro invade a contramão e provoca acidente em Volta Redonda

Uma câmera da prefeitura flagrou o momento em que um carro invade a contramão da ponte Dr. Murillo César, que liga os bairros Aterrado e Niterói, em Volta Redonda, e bate em outro que seguia na direção correta. O acidente foi na última quarta-feira (23) e foi divulgado nesta sexta-feira (25) pela Secretaria de Ordem Pública (Semop).

Segundo a secretaria, o acidente não deixou feridos. Após o impacto, conforme mostram as imagens, o condutor do carro que seguia na direção do Aterrado desembarca do veículo e ergue os braços, questionando o outro condutor sobre a sua ação imprudente. “Os condutores devem seguir as regras e as sinalizações do trânsito nas vias públicas, para evitar os acidentes de trânsito. É preciso ter atenção, cautela e tranquilidade” disse o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Veja abaixo o vídeo.