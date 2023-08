Deputado explicou que o título de Patrimônio Cultural Imaterial do estado, aprovado pela Alerj nesta semana, garante a preservação da feira como é hoje

O deputado estadual Jari Oliveira (PSB), frequentador assíduo da Feira Livre de Volta Redonda, não poderia deixar de cumprimentar os trabalhadores deste tradicional comércio da cidade no Dia do Feirante. O parlamentar esteve no Conforto, bairro que recebe a feira às sextas-feiras, para parabenizar os feirantes e falar sobre a importância do título de Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro, dado pela Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) à Feira Livre do município nesta semana.

O projeto de autoria de Jari foi aprovado na última terça-feira, dia 22, pelos deputados. “O tombamento de bens imateriais é uma das maneiras de manter vivas as memórias e histórias de um país. Quando um bem é tombado, ele passa a estar, a partir de então, sob a proteção integral do poder público e não pode ser destruído ou descaracterizado”, explicou.

O deputado lembrou que a feira é um comércio popular, de grande importância econômica, e ponto de encontro. É uma tradição local e cultural que merece reconhecimento. “A feira de Volta Redonda tem todos os requisitos para ser reconhecida como ‘patrimônio do estado’, já que é uma tradição que tem passado de geração a geração e gera um sentimento de identidade e interação com a população”, afirmou.

Renata Ferraz, da Barraca do Pastel, uma das mais tradicionais da feira ficou feliz com a notícia. “Temos barracas aqui que passam de geração em geração dentro da mesma família. É o nosso ganha pão e uma tradição entre os moradores de Volta Redonda. Por isso, agradeço ao deputado por garantir a preservação da Feira Livre no município”, falou.

Débora Paixão, que vende verduras há anos na feira, também agradeceu ao Jari pelo título de “patrimônio do estado”. “O Jari está sempre aqui conosco, comprando e conversando para saber se estamos precisando de algo, se colocando à disposição para ajudar. É muito bom saber que, a partir de agora, o nosso espaço está garantido”, afirmou. Ascom/Deputado Jari Oliveira