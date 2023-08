Somente neste mês, mais de 2 mil vagas foram anunciadas; governo vem adequando cursos de qualificação para o preenchimento de postos de trabalho

Da capacitação ao emprego. A Prefeitura de Volta Redonda está firmando uma série de parcerias para garantir a geração de oportunidades de trabalho na cidade e, principalmente, que essas vagas possam ser preenchidas por moradores de Volta Redonda. Através da Fundação Beatriz Gama (FBG), da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda) e secretarias municipais, além de convênios com a Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro), por exemplo, estão sendo oferecidas capacitações alinhadas para preencher a demanda do mercado de trabalho.

Somente neste mês, a CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) anunciou 880 oportunidades, entre emprego e estágio, e a CBSI (Companhia Brasileira de Serviços de Infraestrutura), 1.216 vagas de trabalho, sendo que cerca de 600 delas são para contratação imediata.

Por meio de um convênio com a prefeitura, com objetivo de facilitar o acesso às vagas aos moradores de Volta Redonda, os processos seletivos para a CBSI ocorreram na semana passada em 12 Cras (Centros de Referência de Assistência Social). As oportunidades ofertadas foram para encarregado de mecânica, líder de mecânica, mecânico, eletricista montador, ferramenteiro, soldador maçariqueiro, pedreiro refratarista e montador de andaime.

Já as vagas para CSN estão distribuídas entre os programas “Aprendizagem Industrial”, que beneficia jovens 18 a 23 anos; “Capacitar”, que tem foco na contratação de mulheres e visa qualificar essas profissionais na área industrial; “Incluir”, que promove a formação e qualificação de PCDs (Pessoas com Deficiência) por meio de curso profissionalizante oferecido com bolsa-auxílio; e o programa de estágio da empresa. Nesta semana, representantes da CSN promoveram uma palestra para alunos do curso superior de Administração para PCDs, oferecido pela prefeitura. O treinamento serviu para mostrar aos alunos como devem fazer para ingressar nas vagas de estágios abertas para atuação na Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda.

“Estamos fechando várias parcerias para garantir mais empregos aos nossos cidadãos. O objetivo é dar oportunidade para as pessoas buscarem os empregos mais perto de suas casas, democratizando mais o processo. Estamos preparando um grande pacote de empregos e cursos para facilitar a vida de quem quer trabalhar”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

Cursos formam para o mercado de trabalho

Através da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), em parceria com a secretaria de Ação Comunitária (Smac) e a Fevre, o projeto “Mulheres Mãos à Obra” vem formando mão de obra qualificada para o mercado da Construção Civil. Desde 2021, o curso formou mais de 300 mulheres, com algumas já empregadas. A capacitação incluiu aulas para Bombeira Hidráulica Predial; Eletricista Predial; Pedreira de Alvenaria Predial; Pedreira de Acabamento e Revestimento Predial; Pintura Predial; Corte Oxiacetilênico; além do curso de Solda com Eletrodo Revestido.

O curso é realizado no CQP (Centro de Qualificação Profissional) Aristides de Souza, bairro Aero Clube. Todo o material didático necessário para as aulas práticas e teóricas é ofertado gratuitamente. E cada aluna tem direito a passagem no transporte público, uniforme, lanche e Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Preparação de jovens e adultos

A Fevre, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME), também está oferecendo capacitação para 128 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, com 14 anos ou mais. Novas turmas do projeto “Qualifica Fevre” tiveram início neste mês, com cursos de Assistente em Distribuição e Logística, Assistente Administrativo e Programação.

Um acordo de cooperação técnica entre a prefeitura e a Firjan Senai/Sesi também foi firmado para a oferta de cursos gratuitos de qualificação em Assistente de Operações em Logística e Assistente Administrativo, para pessoas a partir de 18 anos. São 100 vagas com as aulas tendo início no dia 11 de setembro no “Vírgula, Hub de Inovação VR” e nos Cras dos bairros Santa Cruz e Vila Brasília. Serão 180 horas de aulas, cerca de dois meses e meio de curso, com títulos profissionais para os que concluírem a capacitação.

A Fundação Beatriz Gama também é outra importante ferramenta de formação em Volta Redonda e vem capacitando centenas de novos profissionais a cada ano, através de cursos de Cabeleireiro, Corte e Costura, Confeitaria, Depilação, Empreendedorismo, Estética Corporal, Eventos, Maquiagem, Mecânica de Autos e Manicure. Em agosto, 236 alunos foram formados. Fotos: Cris Oliveira e Secom PMVR