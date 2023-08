Saae de Volta Redonda investe em prevenção para as demandas do verão

ETA Belmonte passou por manutenção e limpeza geral para evitar ações emergenciais nos dias mais quentes, quando o consumo de água aumenta

Com a previsão de alta no consumo de água em dias mais quentes, principalmente no fim do ano com a chegada do verão, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) realizou neste mês de agosto a manutenção e limpeza geral da Estação de Tratamento de Água (ETA), no bairro Belmonte. O diretor-executivo do Saae-VR, Paulo Cesar de Souza, o PC, explicou que o serviço é preventivo, evitando que em períodos de maior pico no consumo de água potável ocorram manutenções e reparos emergenciais.

“Fizemos uma limpeza e manutenção completa da estação. Uma prevenção para evitar que tenhamos transtornos durante o verão, quando o consumo aumenta. É um trabalho importante para que a gente consiga garantir o acesso à água potável à população”, afirmou PC.

De acordo com a Gerência de Tratamento de Água do Saae-VR, alguns dos serviços realizados na ETA foram: limpeza do reservatório de contato, utilizando caminhão, mergulhador e maraca (sistema de bombeamento); limpeza das calhas central, lateral e clarificada; fixação de comporta em um dos decantadores; limpeza dos floculadores (dispositivos utilizados no tratamento de água e efluentes para aumentar a eficiência de remoção de partículas suspensas).

Na parte elétrica, além da pintura da sala de painel da distribuição, foram feitas outras manutenções, como a preventiva no disjuntor de alta tensão; limpeza do barramento de alta tensão e transformadores das subestações I e II; limpeza e reaperto nos quadros de energia das mesmas subestações; verificação de nível de óleo dos transformadores; limpeza, reaperto e preventiva nos painéis de baixa tensão na Distribuição e Captação.

“A parada foi muito bem-sucedida, realizamos todos os serviços planejados, com isso protegemos a qualidade da água oferecida a população. O serviço foi realizado por funcionários treinados e capacitados, de forma segura, com utilização de equipamentos de segurança e acompanhado pela supervisora de Segurança no Trabalho. Além disso, pudemos contar com profissionais e empresas com experiência na área e capacitados para a execução do serviço com qualidade e eficiência”, explicou Kátia Mara Ribeiro de Castro Purcina, gerente do Tratamento de Água e Esgoto do Saae-VR. Fotos de divulgação/Secom/PMVR