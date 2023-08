Funcionárias da Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos realizaram, na última semana, atividades do curso básico de sobrevivência e primeiros socorros no 22º Grupamento dos Bombeiros Militar do município

As equipes da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda participaram, na última semana, de uma capacitação no 22º Grupamento dos Bombeiros Militar (GBM) de Volta Redonda, no bairro Aterrado. A qualificação foi no curso básico de sobrevivência e primeiros socorros, ministrados por oficiais do 22º GBM.

As aulas foram divididas em duas fases. Na etapa teórica, as funcionárias conheceram as dependências da central de atendimento do 22º GBM, além da divisão operacional, onde ficam armazenados todos os equipamentos e recursos que os bombeiros usam em resgates e para eliminar focos de incêndio.

Já na parte prática, houve uma palestra com orientações às vítimas acidentadas nas ruas, residências, empresas e estradas. O sargento enfermeiro, Thiago Menezes, demonstrou como manter os órgãos vitais de uma vítima, funcionando normalmente com massagens para garantir o oxigênio, até a chegada do socorro especializado. Ele explicou ainda como agir em casos de crianças e adultos, que estejam com as vias respiratórias obstruídas por corpos estranhos. Houve também orientações sobre focos de incêndio.

“O conhecimento faz a diferença na hora de socorrer”

A coordenadora da Casa Abrigo Deiva Ramphini – local faz o acolhimento às mulheres em situação de violência doméstica –, Angélica Emilie, destacou a capacitação feita pelos bombeiros.

“O conhecimento básico de primeiros socorros é de grandiosa importância, tanto no ambiente de trabalho, quanto para as atividades do dia a dia, pois tem como objetivo estabilizar a vítima até que a ajuda profissional chegue. Muitas pessoas não sabem quais atitudes tomar nesse tipo de situação, porém, buscar informações sobre os primeiros socorros e saber como colocá-los em prática pode ser decisivo quando há riscos de morte”.

A chefe de Gabinete da SMDH, Juliana Rodrigues, avaliou as informações recebidas: “Saber primeiros socorros é ter a possibilidade de em uma situação emergencial salvar ou contribuir para o salvamento da vida de alguém. Nós verificamos a necessidade de que nossa equipe estivesse devidamente instruída para que, havendo necessidade, todos saibamos prestar um auxílio imediato. Agradecemos imensamente ao Grupamento pela forma como fomos recebidos e orientados.” Fotos: Divulgação-SMDH/PMVR.