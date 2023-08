Após ser agredido durante assalto, idoso morre no hospital em Valença

Um idoso morreu no Hospital Escola de Valença, na noite de sábado (26), depois de ser brutalmente agredido por um assaltante em sua casa na Rua Jaime Brandão, no bairro Monte D’Ouro, em Valença. A morte foi confirmada pelo delegado Antônio Furtado, titular de Barra do Piraí, que responde pelo plantão de fim de semana também pela delegacia de Valença. O caso foi registrado como latrocínio (roubo seguido de morte). A vítima é Júlio Fernandes, de 94 anos.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 20 horas, ele estava em casa com a esposa, de 76 anos, assistindo televisão, quando percebeu que havia um estranho rondando a residência pelo quintal. Júlio saiu para verificar e logo em seguida sua mulher passou a ouvir seus gritos, se deparando com o assaltante, que estava encapuzado, agredindo seu marido a coronhadas.

O bandido mandou a idosa retornar para o interior da casa e tomou dela o celular para evitar que a polícia fosse chamada. Ainda de acordo com os relatos, depois de agredir o idoso, o criminoso entrou na residência para limpar o sangue da arma. Ele ainda roubou documentos, cartões bancários e uma quantia em dinheiro, além dos celulares do casal.

O Samu foi acionado e levou o idoso para o hospital, mas Júlio não resistiu, pois sofreu diversas fraturas no crânio. A esposa da vítima também precisou ser atendida devido à uma crise nervosa e elevação da pressão arterial.

Durante a perícia na residência, a Polícia Civil arrecadou duas munições intactas de calibre 38. O delegado Furtado informou que estão sendo feitas diligências para tentar identificar o criminoso, inclusive com o apoio de câmeras de segurança.