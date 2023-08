A droga estava escondida em um fundo falso no carro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 13 quilos de pasta base de cocaína escondidos em um fundo falso de um carro. O motorista foi preso por tráfico de entorpecentes. A apreensão aconteceu no início da tarde de sábado, dia 26, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Seropédica (RJ).

Por volta das 13h, equipes da PRF faziam uma blitz na altura de Seropédica, quando desconfiaram do motorista do veículo e decidiram abordá-lo. Durante a fiscalização, encontraram um fundo falso atrás do banco traseiro. Foram encontrados diversos tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 13,4 quilos do entorpecente.

A ocorrência foi encaminhada para a 48ª DP (Seropédica).