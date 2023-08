A ação aumentou para 12 o número total de presos; ele foi encontrado na casa da avó, no bairro Maracanã

Em uma ação conjunta realizada neste sábado, dia 26, policiais civis da 88ª DP e agentes do 10º BPM capturaram um jovem de 18 anos, foragido da operação “Asfixia”, no bairro Maracanã. Deflagrada no dia 30 de junho deste ano sob a coordenação do delegado titular da unidade, Antonio Furtado, a operação visou combater a criminalidade em Barra do Piraí, com foco no tráfico de drogas e no aliciamento de menores. A ação elevou para 12 o número total de presos, fortalecendo os esforços das forças de segurança para ampliar a segurança na cidade.

Contra o jovem havia um mandado de prisão. Ele foi localizado em razão de denúncias anônimas que levaram os agentes até a residência de sua avó. No momento da prisão, ela passou mal e precisou ser levada a uma unidade hospitalar da cidade. O indivíduo irá responder por tráfico de drogas, crime cuja pena máxima pode chegar a 15 anos.

A participação do acusado e dos outros presos em uma facção criminosa foi apontada no relatório de inteligência elaborado pelo GAP (Grupo de Apoio aos Promotores) e complementado pela 88ª DP. Na ocasião, cerca de 50 agentes atuaram na operação “Asfixia”.

Furtado ressaltou a importância do trabalho conjunto entre as instituições de segurança e a população. Ele comentou que a prisão deste jovem é um reflexo direto na busca pela desarticulação das organizações criminosas.

– A operação “Asfixia” resultou na prisão de 12 suspeitos e na apreensão de uma arma calibre 22, 105 pinos de cocaína, 4 pedras de crack, 34 sacolés de maconha e 18 celulares. Nossas ações reafirmam o compromisso de combater as atividades criminosas. Quero expressar meu agradecimento aos policiais militares, cuja atuação foi fundamental e decisiva para o êxito da operação. Além disso, agradeço também à população por sua colaboração exemplar, fornecendo informações cruciais que nos permitiram capturar mais um suspeito e avançar em nossa missão de tornar nossa cidade mais segura – concluiu.