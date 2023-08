Capacitação é inédita e ocorre por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Fevre

Aulas do curso de Programação, do projeto “Qualifica Fevre”, tiveram início nesta semana, no Colégio João XXII, no Retiro, em Volta Redonda. A capacitação é inédita e ocorre por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda). Nesta primeira turma foram preenchidas 24 vagas.

“São cursos que possuem uma grande demanda e que, graças a uma parceria com a Fevre, estamos levando para as escolas da rede pública de Volta Redonda. A ideia é oportunizar o acesso aos nossos alunos. Esta qualificação profissional é um desenvolvimento para toda a região. O futuro é agora”, destacou o secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré.

O presidente da Fevre, Caio Pinheiro Teixeira, ressaltou a importância da qualificação para esses alunos, já que este costuma ser o primeiro contato deles com o mercado de trabalho.

“O objetivo do projeto é desenvolver nesses alunos as habilidades necessárias para enfrentar desafios, empreendendo, inovando e gerando impactos positivos e uma transformação social em suas vidas”, destacou o presidente da Fevre.

Serão 10 semanas de curso, com as aulas acontecendo até outubro, às quartas-feiras, no Colégio João XXIII. Alunos das escolas municipais Tocantins e João Pio, localizadas no bairro Retiro, também participam.

A diretora do Departamento Pedagógico da SME, Valéria Augusta, elogiou a iniciativa. “Sou uma entusiasta em oferecer cursos de qualificação para os nossos alunos. Que eles possam sair com seus certificados, já abrindo um leque de opções para o futuro”, comentou. Fotos: Divulgação/PMVR.