Um homem, de 40 anos, suspeito de furtar sucatas de metal de uma empresa privada, foi preso na manhã desta segunda-feira, dia 28, por seguranças do estabelecimento, no Acesso Harsco Metal, no bairro Brasilândia, em Volta Redonda.

Ao renderem o homem, os seguranças acionaram a Polícia Milita que prendeu o suspeito. O homem, que já tem uma passagem por roubo, foi levado para a delegacia, onde foi autuado pelo crime. (Foto: Polícia Militar)