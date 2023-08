Em depoimento, versões do suspeito apresentaram contradições; ele pode ser condenado a 45 anos de prisão

O laudo da necropsia revelou que a causa da morte da criança de dois anos de idade, vítima de um estupro, foi asfixia por afogamento. O padrasto da vítima, de 19 anos, é acusado de ter cometido o crime. O caso aconteceu no último sábado, dia 26, em Paty do Alferes, e foi registrado na 96ª (Miguel Pereira).

A criança chegou a ser levada a uma unidade hospitalar, mas não resistiu e morreu na madrugada de domingo, dia 27. A apuração do ocorrido foi conduzida pelo delegado titular da 88ª DP (Barra do Piraí), Antonio Furtado, responsável pelo plantão de área durante o fim de semana. Após analisar as evidências, o delegado levantou a suspeita de que o padrasto teria afogado a criança durante o banho, possivelmente como uma tentativa de encobrir o abuso sexual. A hipótese, posteriormente, foi confirmada pelo exame pericial.

Furtado esclareceu que as contradições notadas nas alegações do acusado chamaram a sua atenção. Segundo o depoimento do preso, ao retornar após deixar a criança sozinha por aproximadamente dez minutos durante o banho, ele teria encontrado a vítima inconsciente e se debatendo no box do banheiro. O padrasto chegou a contar, em depoimento, que o enteado estava introduzindo uma escova de dente no ânus. No entanto, o delegado destacou a falta de compatibilidade lógica entre as lesões identificadas e as que poderiam ser causadas por tal objeto, indicando que a versão do suspeito não apresenta fundamento.

O jovem responderá por estupro de vulnerável na modalidade simples, cuja pena máxima é de 15 anos de prisão. Além disso, ele também vai enfrentar a acusação de homicídio qualificado, conforme estabelecido pela Lei Henry Borel, que transformou em crime hediondo os casos envolvendo vítimas menores de 14 anos. Com isso, a pena passa a ser de 30 anos de prisão. O somatório das condenações pode chegar a 45 anos.

– Esse caso é tão brutal, que chega a chocar até mesmo os policiais mais experientes. A partir de agora, o preso está à disposição da justiça. O caso seguirá sendo investigado pela equipe da 96ª DP, que conduzirá os próximos passos. Estive em Miguel Pereira durante todo o domingo e, felizmente, pude colaborar para elucidação desse crime. Agradeço a dedicação dos peritos e dos policiais envolvidos – concluiu Furtado.