Obra de revitalização do Espaço Zélia Arbex avança em Volta Redonda

Reforma vai tornar local mais seguro, moderno e acessível, atendendo a reivindicação de fazedores de cultura da cidade e da região

A revitalização do Espaço das Artes Zélia Arbex, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, segue avançando nos trabalhos iniciais, como demolição, escavação e construções de muros em alvenaria. O local, que é dedicado a exposições artísticas e manifestações culturais, está sendo totalmente reformado e ganhará área técnica anexa, para guardar as tendas dos artesãos que frequentam as tradicionais feiras de artesanato da cidade.

De acordo com o projeto elaborado pelo IPPU (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano), o Espaço Zélia Arbex, que fica na Praça Rotary (praça da Biblioteca Municipal Raul de Leoni), passará por impermeabilização da laje e tratamento da estrutura de ferro; substituição de portas e janelas, soleiras e peitoris, piso interno e da estrutura de policarbonato.

Na parte elétrica, será feita a troca dos aparelhos de ar-condicionado, da caixa de energia e de disjuntores. A obra contempla ainda novas instalações de água e esgoto, pintura do espaço e a construção de dois novos depósitos com laje e cobertura em telha – sendo um deles a área técnica para os artesãos.

Melhoria atende reivindicação de fazedores de cultura

O equipamento é administrado pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e a revitalização atende a uma antiga reivindicação dos fazedores de cultura do município e região, que utilizam o espaço.

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, explicou que o projeto de melhoria foi apresentado à Comissão de Projetos do Conselho de Política Cultural de Volta Redonda no início do ano e foi aprovado pelos participantes.

“Quando o prefeito Neto retornou, encontramos o espaço fechado, principalmente por conta da pandemia, e com problemas estruturais. O prefeito pediu que recuperássemos o local e agora a melhoria está saindo do papel. Será um Zélia Arbex mais acessível, moderno, seguro, e que vai permitir a geração de arte, incentivando também o turismo e movimentando a economia criativa”, explicou o secretário.

O Espaço das Artes Zélia Arbex será utilizado através de chamamento público, não só para o segmento das artes visuais como também para palestras, dança, música, artesanato, literatura. Fotos de Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.