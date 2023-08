Prefeito Drable se reúne com o Sepe nesta terça-feira

O Sindicato dos Profissionais de Educação de Barra Mansa (Sepe-BM) vai se reunir nesta terça-feira, dia 29, às 9 horas, com o prefeito Rodrigo Drable, que enviou um comunicado solicitando o encontro que deve acontecer no Centro Cultural Fazenda da Posse, na Barbará.

A greve dos professores da rede pública municipal já dura uma semana, após a Câmara de Vereadores aprovar mensagem do chefe do Executivo reduzindo de 95% para 20% o adicional de regência que é pago à categoria há exatos 40 anos.

O prefeito alega que não tem com pagar tal percentual e cumprir o Piso Nacional do Magistério. O convite para a reunião ocorreu no mesmo dia em que o Sepe-BM, o prefeito e sua equipe se reuniram no Dieese (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos), no Centro do Rio de Janeiro.