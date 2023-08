Show de rapper BK’ encerra Mês da Juventude em Volta Redonda

Apresentação do artista carioca contagiou milhares de pessoas na noite de domingo; Luau Católico da Juventude animou jovens no sábado

O show do rapper carioca BK’ encerrou o Mês da Juventude em Volta Redonda. A apresentação realizada na noite desse domingo (27), no térreo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília, reuniu milhares de pessoas. Além do artista carioca, o evento contou com batalha de rima e apresentações dos rappers TH6, Greggório e Natache, discotecagem dos DJs Josafá e Dirty Death. No mesmo espaço, no sábado (26), um luau reuniu a juventude católica da cidade.

A coordenadora municipal da Juventude, Larissa Garcez, enfatizou a importância das comemorações para o público jovem de Volta Redonda e celebrou o sucesso do evento, que contou com uma diversidade de atividades culturais.

“É o terceiro ano consecutivo que a gente faz o ‘Mês da Juventude’, e desde o ano passado, no momento pós-pandemia, a gente criou essa ideia de ter um festival, de ter uma parte cultural para o público jovem. A ideia era fazer, de fato, eventos culturais para o público jovem. Desde o evento com a juventude evangélica, juventude católica e para a juventude como um todo. Acho que como um marco para a cidade, fica o legado que Volta Redonda é uma das únicas cidades do Brasil que realiza o ‘Mês da Juventude’. A gente deixou de forma acessível a toda a juventude da cidade um show com a marca de Volta Redonda, porque o rap é hoje a nova realidade para o município”, afirmou Larissa.

Pedro Henrique Duarte, que é jornalista, acompanhou o show do BK’ e elogiou a iniciativa da prefeitura. “A região Sul Fluminense não tem muita coisa para jovens, esse evento mostra a preocupação da prefeitura com a faixa etária. Ainda mais por trazer o BK’, que é um cara enorme na cena, uma referência do rap nacional”, falou.

Moradora do bairro Retiro, Beatriz Souza também elogiou a escolha do rapper para encerrar as atividades do “Mês da Juventude”. “O evento foi muito legal, desde a Roda de Rima até o show do BK’, que é um cantor que mexe com o coração de quem gosta de hip-hop, ele é muito bom e foi uma excelente escolha”, destacou Beatriz. Fotos de divulgação – Secom/PMVR