Suspeitos de participação em latrocínio são presos em Valença

Dois suspeitos, de 20 e 19 anos, foram presos na noite de domingo (27), suspeitos de participação na morte do Júlio Fernandes, de 94 anos, ocorrida na noite do último sábado. O latrocínio (roubo seguido de morte) ocorreu na residência do idoso, no bairro Monte D”ouro, em Valença.

Segundo o Delegado Ronaldo Aparecido, um terceiro suspeito de participação no crime já está identificado.

O idoso estava em casa com a esposa, de 76 anos, por volta de 20 horas de sábado, assistindo televisão, quando percebeu que havia um estranho rondando a residência pelo quintal. Júlio saiu para verificar e logo em seguida sua mulher passou a ouvir seus gritos, se deparando com o assaltante, que estava encapuzado, agredindo seu marido a coronhadas. Júlio foi socorrido e levado para o Hospital Escola de Valença, mas não resistiu . A esposa precisou de atendimento médico devido a uma crise nervosa e elevação de pressão arterial.

Ainda de acordo com o delegado, os presos vão responder pelo crime de latrocínio e também por associação criminosa.