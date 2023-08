Polícia Civil prende homem com mandado de prisão por estupro no bairro Santa Rita do Zarur

Policiais civis prenderam nesta terça-feira, dia 29, um homem, que não teve a idade divulgada, por estupro cometido em 2015. Ele foi preso na Rua Santos no bairro Santa Rita do Zarur, em Volta Redonda.

. Ele estava foragido desde 2015. O mandado de prisão foi expedido pela Justiça e havia sido condenado a 7 anos e 10 meses de prisão em regime fechado.