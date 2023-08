Greve dos professores chega ao fim em Barra Mansa

A greve dos professores de Barra Mansa chegou ao fim nesta terça-feira, dia 29, após uma reunião com o prefeito Rodrigo Drable, na sede da Fazenda da Posse, na Vila Barbará, em Barra Mansa. Os professores estavam de braços cruzados desde o dia 22 de agosto. Na reunião, o prefeito se comprometeu ao Sepe-BM (Sindicato dos Profissionais de Educação de Barra Mansa), a pagar 41% de adicional de magistério. Na mensagem encaminhada aos vereadores, a redução seria de 95% para 20%.

Em assembleia, na Câmara de Vereadores de Barra Mansa, tinha sido aprovada a proposta do prefeito. Dos 19 vereadores da cidade, 15 votaram pela redução da regência dos professores de 95% para 20% e pela manutenção do piso nacional do magistério.

Também foi assegurada aos professores a retirada dos critérios de avaliação do adicional, previstos na mensagem. Além da regência de 41%, o governo municipal também se comprometeu a abonar as faltas dos professores durante a semana de greve, com reposição de calendário.