Na última semana, estudantes da Fevre e de colégio estadual, além de alunos da Educação Infantil do município, participaram da atividade

A equipe de Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente de Volta Redonda (SMMA) promove visitas guiadas ao Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá, no bairro Santa Cruz, que é a maior área verde do município. Na última semana, participaram do projeto estudantes do Colégio Estadual Brasília (dia 22), do Centro Municipal de Educação Infantil Therezinha Duarte de Faria (dia 24) e do Colégio Themis de Almeida Vieira, unidade da Fevre – Fundação Educacional de Volta Redonda – (dia 25).

De acordo com analista ambiental da SMMA, Thaís Ribeiro Aguiar Assis, os alunos visitaram o Parque do Ingá e fizeram diversas atividades de Educação Ambiental. “Estudantes e professores fizeram caminhada guiada na Trilha da Figueira, foram apresentados a espécies arbóreas originárias da Mata Atlântica durante visita ao viveiro de mudas da secretaria, e depois fizeram uma apresentação sobre os temas abordados durante a visita ao parque”, contou.

“A semana foi de intensas atividades, com muita interação entre alunos e a equipe de Educação Ambiental da SMMA, composta ainda pela Lelimar e pelo Mike. Foram momentos de aprendizagem e crescimento para todos”, completou Thaís.

Como participar do projeto

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) faz atividades de Educação Ambiental no Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá desde 2021 e recebe grupos diversos, englobando pessoas de todas as faixas etárias. O projeto atende escolas das redes pública e particular, usuários dos Cras (Centros de Referência de Assistência Social) e outros grupos.

Para participar, basta enviar e-mail para o endereço smma@voltaredonda.rj.gov.br informando qual o nome do solicitante (entidade ou grupo), a quantidade e faixa etária dos participantes, disponibilidade de data e horário e o assunto que gostaria que fosse abordado durante a visita ao Parque do Ingá.

Parque do Ingá

Com 211 hectares, o Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá é a maior área verde de Volta Redonda. Cerca de 90 hectares são cobertos por mata atlântica nativa e trechos reflorestados. A manutenção legal desta reserva está em proteger a biodiversidade dos ecossistemas dela inerentes e atuar como reguladora da qualidade do ar da região. Manter uma reserva próxima a área urbana age preventivamente e de forma positiva para resguardar a saúde da população.

A partir de 1993, com o objetivo de produzir mudas de espécies arbóreas apropriadas para a arborização urbana, reflorestamento, contenção de encostas e recuperação de área degradada, a SMMA integrou à Reserva do Ingá o Horto Municipal. Hoje, são produzidas mudas para distribuição pela prefeitura à população, associações, escolas e entidades ecológicas e comunitárias. Fotos de divulgação – Secom/PMVR.