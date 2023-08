Na manhã desta quarta-feira, 30 de setembro, s Redecs Sul I, Sul II e Costa Verde promoveram o I Seminário de Boas Práticas de Defesa Civil da Região Sul Fluminense e Costa Verde, em Valença, no auditório da UNIFAA.

O evento teve o objetivo de compartilhar experiências e debater ideias, com intuito de estreitar as relações entre o Estado e os Municípios participantes. Durante as atividades os representantes de 28 Defesas Civis Municipais interagiram e apresentaram seus projetos de prevenção e preparação desenvolvidos na fase de normalidade, e que possam servir de exemplo para toda a região.

A abertura oficial foi realizada pelo Subsecretário de Estado de Defesa Civil Coronel Romano, que elogiou a iniciativa de reunir 28 municípios para interagir e apresentar projetos de prevenção que beneficie a população. O Tenente Coronel BM Euler Lucena Tavares, Coordenador Regional de Defesa Civil da REDEC – SUL I e a Major BM Patrícia Leal, da Regional de Defesa Civil da REDEC – SUL I, responsáveis pela organização do seminário fizeram a recepção e o credenciamento de todos os participantes.

A equipe da Defesa Civil de Valença através do Coordenador Luiz Carlos Alves Ferreira e os agentes Francis Machado, Kênia Carvalho e Walmir Lasnor participaram do Seminário representando a Prefeitura de Valença e apresentaram os trabalhos realizados no município.

Durante o encontro foram realizadas palestras com os temas:

“Aplicação de Nupdec para a terceira idade”

Ten Cel BM Paulo Rogério Gonçalves Escarani (Secretário Municipal de Defesa Civil de Mangaratiba)

“Utilização de Estação Climática própria para maior assertividade nas previsões meteorológicas“ – André Faria Machado (COMDEC de Queimados)

“Monitoramento de microbacias” – Flávio Germano da Silva (COMDEC de Resende).

No final, com a certeza do dever cumprido foi realizada a foto tradicional com a participação de todos os envolvidos no primeiro Seminário de Boas Práticas de Defesa Civil da Região Sul Fluminense e Costa Verde.