Dados de julho do Ministério do Trabalho e Emprego mostram saldo positivo de 294 novas vagas criadas. Construção Civil também se destacou

O município de Volta Redonda registrou no mês de julho um saldo positivo de 294 novas vagas de emprego criadas, conforme os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados nesta quarta-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego, do Governo Federal. No sexto mês do ano foram 2.522 admissões contra 2.228 desligamentos, colocando Volta Redonda como a primeira da região Sul Fluminense.

O saldo positivo teve nova alta neste ano, puxada pelos setores da Indústria, com saldo de 97 novas oportunidades criadas (508 contratações contra 411 demissões); e de Serviços, que registrou 90 novas vagas geradas (1.015 admissões e 925 desligamentos).

Construção Civil

Outro setor que apresentou um número relevante de novas vagas de emprego criadas no mês de julho em Volta Redonda foi o da Construção Civil. Segundo os dados do Caged, foram geradas 71 novas oportunidades no mercado de trabalho neste período – os dados apontam 217 contratações contra 146 desligamentos.

Em seguida vem o setor de Comércio, com saldo de 35 novas vagas geradas (780 contratações e 745 admissões). Completa os índices de julho o setor de Agropecuária, com apenas uma nova vaga de emprego gerada.

“Volta Redonda já mostra impactos positivos do trabalho de recuperação que iniciamos em 2021. Reestruturação dos equipamentos e projetos da prefeitura, retomada de antigas e criação de novas parcerias, tudo isso somado a um trabalho diário para capacitar, qualificar e dar suporte para que os moradores de Volta Redonda retornem e ingressem no mercado de trabalho. Sabemos que há muito o que fazer, mas estamos no caminho certo”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.

No balanço do primeiro semestre de 2023, Volta Redonda também apresentou um cenário positivo. No período de janeiro a julho a cidade registrou 575 novas vagas, sendo 18.434 admissões e 17.859 demissões. Foto de arquivo – Secom/PMVR.