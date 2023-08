Departamento atuou em conjunto com a Sociedade Protetora dos Animais. Cachorro foi encaminhado a cuidados veterinários

A Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal, vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) de Volta Redonda, ajudou no resgate de um cão, aparentemente da raça boxer, abandonado covardemente amordaçado no bairro Siderville. O resgate ocorreu na manhã desta quarta-feira, dia 30, em parceria com a SPA-VR (Sociedade Protetora dos Animais de Volta Redonda), após moradores verem o animal abandonado no local e pedirem ajuda.

O cão, além de estar com a boca amarrada com um pano, está muito debilitado, machucado e desnutrido. Ele foi encaminhado diretamente para uma clínica veterinária, no bairro Aterrado, onde está recebendo os cuidados necessários, como consulta, alimentação e exames. A SPA assumiu, provisoriamente, a tutela do animal e pede doações. O animal em breve será colocado para adoção responsável.

Denúncia

A Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal de Volta Redonda quer identificar o autor do crime de abandono. Quem tiver alguma informação sobre o caso pode fazer uma denúncia ao setor, através dos telefones: (24) 3350-7314 ou 3350-7123. Vale lembrar que as denúncias são anônimas.

“É importante que a população nos ajude denunciando casos de abandono e também de maus-tratos, só assim podemos mudar esse cenário. Além disso, ressaltamos que a prefeitura não possui abrigo, sendo importante a iniciativa de moradores auxiliando com lares temporários para um animal nessa situação”, disse Ana Andrade, coordenadora de Proteção e Bem-estar Animal da SMMA. Fotos de divulgação/PMVR.