Coordenação de Saúde Bucal promoveu palestra com tema ‘Complicações Odontológicas – Como evitar e conduzir, na tarde dessa quarta-feira, 29’

Mais de 80 cirurgiões-dentistas da Rede Municipal de Saúde participaram de capacitação na tarde dessa quarta-feira (29), no auditório da Prefeitura de Volta Redonda. A palestra de atualização foi promovida pela Coordenação de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e ministrada pelo cirurgião bucomaxilofacial, Rafael Rosa Vicente, que atua no Hospital São João Batista (HSJB) e no Hospital Municipal Dr. Nelson Gonçalves, antigo Cais Aterrado, entre outras unidades. O tema abordado foi “Complicações Odontológicas – Como evitar e conduzir”.

Segundo o coordenador de Saúde Bucal da prefeitura, Vitor Hugo Gonçalves de Oliveira, os 84 cirurgiões-dentistas da rede municipal foram convidados para o evento de atualização. “Mais do que capacitar e trazer informações técnicas para os profissionais, tivemos a intenção de reunir as pessoas para promover integração entre os dentistas das diversas unidades de saúde”, falou Vitor Hugo, ressaltando que a ideia é promover outras tardes como essa, de qualificação e confraternização.

A gerente da Clínica Odontológica Concentrada (COC) Eucaliptal, a cirurgiã-dentista, Andrea Carneiro, aprovou a iniciativa. “Achei uma ótima ideia tirar uma tarde de aprendizado e de encontro com os colegas de profissão”, disse.

Tatiana Jorge Brandão, que atua na Estratégia de Saúde da Família, na unidade da Atenção Primária em Saúde no mesmo bairro, concorda com a colega. “É muito importante se manter atualizado e é muito bom que a prefeitura tenha essa preocupação”, afirmou.

Cláudia Gonzaga, que atende na COC Aterrado, também participou do evento e elogiou a palestra. “Que ideia excelente. Foi uma oportunidade de atualização, capacitação e para trocar experiências com outros profissionais. Tudo isso, reverte em melhor atendimento para a população”, acredita Cláudia.

O encerramento do evento foi marcado por café da tarde para promover a confraternização entre os profissionais. “Foi uma tarde para enriquecer o conhecimento e sair da rotina”, reforçou o coordenador de Saúde Bucal, Vitor Hugo.

Fotos Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.