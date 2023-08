Melhorias acontecem em 12 bairros; nove intervenções já foram concluídas e outras 12 estão em andamento

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), está investindo mais de R$ 1 milhão em obras de construção e melhoria em sistemas de drenagem de água da chuva em 12 bairros. Já foram concluídas nove intervenções, e outras 12 seguem em andamento, sendo que cinco dessas estão em fase final dos trabalhos.

“A cidade está crescendo e precisamos adequar os espaços urbanos para minimizar os impactos das chuvas, principalmente em dias de temporais, e para isso estamos construindo novas tubulações para drenagem pluvial. Além disso, algumas redes já existentes estavam com problemas e estamos refazendo para evitar transtornos”, explicou a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira.

No total estão sendo instalados mais de dois quilômetros de nova tubulação para escoar a água da chuva. Para os trabalhos são utilizadas manilhas que variam de 300mm a 1.500mm de diâmetro, conforme a localidade.

Uma das áreas mais afetadas em épocas de fortes chuvas é a Vila Santa Cecília. No bairro, as equipes atuam em cinco vias diferentes: as ruas 2 e São Francisco de Assis; a Avenida Arthur Luiz Correia; e trechos em frente ao Instituto de Educação Professor Manuel Marinho e na Rua 12, próximo a uma agência bancária.

Outro bairro que também costuma ser afetado pelos temporais e está recebendo melhorias é o Três Poços. Já foram concluídas redes de drenagem em duas importantes vias da localidade: as avenidas Paulo Erley Alves Abrantes e Érica Berbet. Também já foi feita melhoria em um sistema de drenagem no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) do município. E na Rua João Ribeiro, os serviços estão próximos de serem concluídos.

“Investir em prevenção é investir em segurança para nossa população. Estamos trabalhando para evitar alagamentos e outros transtornos, assim como fazemos quando são realizadas obras em áreas de encostas. O trabalho é contínuo para garantir uma Volta Redonda cada vez melhor para nossa população”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Além da Vila Santa Cecília e do Três Poços, as melhorias em sistema de drenagem atendem os bairros: Brasilândia, Casa de Pedra, Retiro, Santa Cruz, Rústico, Volta Grande II, Ponte Alta, Jardim Belmonte, São Luiz, Padre Josimo e Voldac. Fotos de divulgação – Secom/PMVR.