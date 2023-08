PRF prende suspeitos de furto de carnes em Volta Redonda

Policiais rodoviários federais prenderam na tarde desta quarta-feira, dia 30, por volta das 16h20min, dois homens que estavam em um Fiat/Argo Drive, suspeitos de furto de carne de um supermercado em Volta Redonda.

A abordagem ocorreu no durante Operação Palladium, no km 171, da BR-116, Rodovia Presidente Dutra. O carro era conduzido por um homem, de 32 anos, e tinha como passageiro um jovem, de 26 anos.

Ao realizar fiscalização foi verificado no interior do veículo grande quantidade de itens de mercado, sendo a grande maioria carne bovina. O condutor disse ser amigo do passageiro e estar recebendo quantia em dinheiro para levá-lo em Piraí.

Já o passageiro disse ser morador de Irajá, e ter um restaurante nesse bairro. Disse que foi ao estabelecimento em Piraí comprar aquelas carnes para o seu restaurante, não soube informar o mercado que foi adquirido a mercadoria, nem o valor pago.

Ao realizar consultas aos sistemas, foi verificado que o passageiro tinha passagens criminais pelo crime de furto e ao inspecionar melhor a mercadoria, foi constatado que era na verdade proveniente de um supermercado em Volta Redonda.

Diante da fundada suspeita, foi feito contato com o estabelecimento que confirmou o furto no estabelecimento, inclusive com imagens do autor em ação, registrado em RO na 93ª DP – Volta Redonda.

Ainda foi constatado registro de ocorrência de furto em outros supermercados para o mesmo autor. Ambos receberam voz de prisão.

Material apreendido, aproximadamente 48 kg:

11 picanhas

Oito contra filé Maturatta

Dois contra filé Friboi

Cinco costelinhas Gourmet

Quatro peças de cupim

Uma peça de queijo litoral

Uma peça de presunto Sadia