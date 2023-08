PRF recupera automóvel roubado há dois meses

O registro do crime de roubo foi realizado em Ricardo de Albuquerque, bairro do Rio

Policiais Rodoviários Federais da Delegacia em Três Rios-RJ recuperam na tarde de terça-feira, dia 29, um automóvel roubado que transitava com placas clonadas no km 82, da BR 040, em Petrópolis-RJ. Na ação, um homem foi preso.

A equipe PRF em patrulhamento pela Rodovia Washington Luís (BR 040) realizou abordagem a um veículo que transitava com placas do modelo Mercosul e iniciou os procedimentos de fiscalização de trânsito. Em ato contínuo, os policiais realizaram verificações nos documentos, nas placas e após a suspeição de adulteração dos elementos identificadores, fizeram uma averiguação mais detalhada nos caracteres remanescentes e constataram através de consultas aos sistemas públicos que o carro era um dublê com registro de roubo em julho de 2023.

A ocorrência foi encaminhada à 105ª Delegacia de Polícia Civil em Petrópolis.