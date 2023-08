PRF recupera carro com registro de furto na Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na madrugada desta quarta-feira, dia 30, um Voyage com registro de furto na cidade de Cajamar (SP), no km 306, sentido São Paulo da Rodovia Presidente Dutra, em Resende. No veículo estavam três ocupantes. O registro de furto ocorreu no dia 27 de junho deste ano.

De acordo com a os agentes, o motorista do veículo, de 38 anos, se apresentou como funcionário de uma revendedora de carros de São João de Meriti, na Baixada Fluminense e que estava seguindo para São Paulo para devolver o Voyage a uma locadora de veículos, de onde havia sido comprado dias antes, por desacordo comercial envolvendo questões de documentação.

Mas, o suspeito, segundo a PRF, ele não soube precisar quais seriam os problemas na documentação. A ocorrência foi apresentada na delegacia de Resende. Foto: PRF