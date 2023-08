Primeiro e maior bloco da terceira idade do país terá o enredo ‘A arte da vida consiste em fazer da vida uma obra de arte’

Após três anos sem desfilar, o Bloco da Vida estará de volta ao Carnaval de Volta Redonda em 2024. Os protótipos das fantasias e adereços foram apresentados ao prefeito Antonio Francisco Neto nessa quarta-feira, 30. Nesta sexta-feira eles farão parte da abertura da Olimpede (Olimpíada da Pessoa com Deficiência), e a partir de segunda-feira (4/9) estarão expostas na Ilha São João. A visitação é aberta à população.

O enredo “A arte da vida consiste em fazer da vida uma obra de arte” será distribuído em nove alas, com mais de mil passistas, quatro alegorias e 60 destaques, entre carros, alas e composições de carros alegóricos. Os temas abordados nas fantasias são a arquitetura, música, dança, literatura, pintura rupestre, xilogravura, histórias em quadrinhos, explorando a relação da Melhor Idade com as artes. Cada ala será composta por 120 integrantes.

De acordo com o carnavalesco Paulo Bernardo, o desfile de 2024 terá uma novidade. “Teremos um carro abordando a arte do grafitti e vamos convidar os grafiteiros de Volta Redonda para participar da criação, inclusive das fantasias que compõe esse carro”, explicou o carnavalesco.

O coordenador do Banco da Cidadania e responsável pelo Bloco da Vida, Ricardo Ballarini, conta que o bloco é o símbolo do Carnaval em Volta Redonda. “Com esse retorno, vamos resgatar também a memória do jornalista Oscar Cardoso, que foi o idealizador do Bloco da Vida. Vamos fazer um grande desfile e levar alegria para quem participa e para quem assiste”, falou o coordenador.

O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou que mais uma vez o Bloco da Vida vai fazer um desfile inesquecível. “Vamos voltar com tudo. Mais uma vez a nossa Melhor Idade vai fazer um belo desfile. Quero parabenizar ao nosso carnavalesco e toda a sua equipe, que conseguem fazer essas lindas fantasias. Já estamos pensando nas atrações que vamos trazer para o nosso Carnaval de 2024, para junto com o Bloco da Vida abrilhantar a festa”, disse o prefeito.

Criação e confecção

O carnavalesco explica que para o processo de criação, após a escolha do tema, é preciso dividir o enredo em fantasias, alegorias e adereços. O que não se consegue mostrar em um deles, é retratado nos outros.

“É muito trabalho até tudo ficar pronto e encantar as pessoas que desfilam ou vão assistir ao desfile. Isso só é possível, porque tenho uma equipe formada por figurinista, costureiras, aderecistas e chapeleiros, que trabalha incansavelmente e com muita competência e carinho, para que tudo fique pronto e bonito”, disse Paulo Bernardo.

Para promover economia e viabilizar a realização do desfile, a solução encontrada pelo artista foi o reuso dos materiais já utilizados em outros carnavais.

Ensaios – Para que tudo saia perfeito, os ensaios da bateria também estarão de volta. Na próxima semana será montado um cronograma dos ensaios.

História

O Bloco da Vida foi fundado em 1998, no primeiro mandato do prefeito Antonio Francisco Neto. É o primeiro e o maior bloco de Carnaval da terceira idade do Brasil. O Bloco da Vida chegou a ter 1,5 mil componentes. Os foliões do bloco têm mais de 55 anos e a maioria faz parte dos projetos para Melhor Idade das secretarias municipais de Esporte e Lazer (Smel) e Ação Comunitária (Smac), e da Fevre, através da Academia da Vida. Fotos de Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.